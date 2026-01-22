17.270
Aufatmen in Pieschen: Vermisste (14) wieder aufgetaucht
Update, 22. Januar: Vermisste wieder da
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist die 14-Jährige wieder aufgetaucht.
Beamte fanden das Mädchen in einer Wohnung und brachten es in ihre Wohngruppe zurück.
Der Verdacht einer Straftat in Verbindung mit dem Verschwinden der 14-Jährige besteht nicht.
Originalartikel vom 16. Januar
Dresden - Die Polizei sucht derzeit nach einem Teenager aus Dresden-Pieschen.
Die 14-Jährige verließ am 5. Januar (Montag) die Makarenko-Sonderschule an der Leisniger Straße und gilt seitdem als verschwunden.
"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft", heißt es.
Bislang sei sie jedoch nicht gefunden worden.
Zeugenhinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 entgegen.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa, PD Dresden