Aufatmen in Sachsen-Anhalt: 81-jähriger Rentner wird nicht mehr vermisst

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde der 81-Jährige gegen kurz nach 13 Uhr im Bereich der Muldeschleife bei Muldenstein gefunden. Er ist wohlauf.

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einem 81-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem Vermissten. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen-Anhalt

Wie Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am späten Samstagabend mitteilte, wird ein 81-Jähriger vermisst.

Er wurde am Samstag gegen 9 Uhr das letzte Mal gesehen. Da verließ er fußläufig sein Wohnumfeld in der August-Bebel-Straße in Wolfen.

Seitdem weiß keiner, wo er sich aufhält und auch die polizeilichen Maßnahmen hatten bisher keinen Erfolg.