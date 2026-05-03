Aufatmen in Sachsen-Anhalt: 81-jähriger Rentner wird nicht mehr vermisst

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Die Polizei in Sachsen-Anhalt suchte nach einem 81-Jährigen aus Bitterfeld-Wolfen. Am Sonntag wurde er wieder gefunden.

Von Tamina Porada

Update vom 3. Mai um 14.51 Uhr:

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, wurde der 81-Jährige gegen kurz nach 13 Uhr im Bereich der Muldeschleife bei Muldenstein gefunden. Er ist wohlauf.

Die Fahndung wurde offiziell beendet.

Erstmeldung vom 3. Mai um 8.29 Uhr:

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einem 81-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem Vermissten.
Mit diesem Foto suchte die Polizei nach dem Vermissten.  © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen-Anhalt

Wie Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am späten Samstagabend mitteilte, wird ein 81-Jähriger vermisst.

Er wurde am Samstag gegen 9 Uhr das letzte Mal gesehen. Da verließ er fußläufig sein Wohnumfeld in der August-Bebel-Straße in Wolfen.

Seitdem weiß keiner, wo er sich aufhält und auch die polizeilichen Maßnahmen hatten bisher keinen Erfolg.

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Vermisste Personen Sie wollte im Wald spazieren gehen: 23-Jährige spurlos verschwunden

Wer den 81-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 03496/426-0 oder per E-Mail an [email protected] wenden.

Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen-Anhalt

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