02.05.2026 07:09 München: Vermisster 73-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

Ein 73 Jahre alter Mann ist in München als vermisst gemeldet worden. Wenig später wurde er aufgefunden.

Von Marco Schimpfhauser

München - Seit Freitagvormittag wurde in München ein 73 Jahre alter Mann vermisst. Er konnte inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden.

Ein vermisster Münchner konnte inzwischen aufgefunden werden. © David Inderlied/dpa Wie das Münchner Polizeipräsidium noch am Freitagabend mitteilte, wurde der Mann von Einsatzkräften eines Rettungswagens angetroffen und zu einer Polizeiinspektion gebracht.