München: Vermisster 73-Jähriger wohlbehalten aufgefunden

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Ein 73 Jahre alter Mann ist in München als vermisst gemeldet worden. Wenig später wurde er aufgefunden.

Von Marco Schimpfhauser

München - Seit Freitagvormittag wurde in München ein 73 Jahre alter Mann vermisst. Er konnte inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden.

Ein vermisster Münchner konnte inzwischen aufgefunden werden.
Ein vermisster Münchner konnte inzwischen aufgefunden werden.  © David Inderlied/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium noch am Freitagabend mitteilte, wurde der Mann von Einsatzkräften eines Rettungswagens angetroffen und zu einer Polizeiinspektion gebracht.

Der 73-Jährige wurde Angehörigen übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht. Die Polizei bedankte sich für die Mithilfe.

Erstmeldung: 1. Mai 2026, 21.14 Uhr; zuletzt aktualisiert: 2. Mai 2026, 7.09 Uhr

Titelfoto: David Inderlied/dpa

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