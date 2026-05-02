München: Vermisster 73-Jähriger wohlbehalten aufgefunden
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München - Seit Freitagvormittag wurde in München ein 73 Jahre alter Mann vermisst. Er konnte inzwischen wohlbehalten aufgefunden werden.
Wie das Münchner Polizeipräsidium noch am Freitagabend mitteilte, wurde der Mann von Einsatzkräften eines Rettungswagens angetroffen und zu einer Polizeiinspektion gebracht.
Der 73-Jährige wurde Angehörigen übergeben. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher gelöscht. Die Polizei bedankte sich für die Mithilfe.
Erstmeldung: 1. Mai 2026, 21.14 Uhr; zuletzt aktualisiert: 2. Mai 2026, 7.09 Uhr
Titelfoto: David Inderlied/dpa