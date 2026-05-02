Vermisste junge Frau aus dem Vogtland wieder da

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde die Vermisste wohlbehalten in Zwickau angetroffen.

Rodewisch - Am Samstag suchte die Polizei eine junge Frau aus Rodewisch ( Vogtlandkreis ), die seit dem Maifeiertag vermisst wurde.

Die Polizei sucht in Rodewisch nach einer vermissten 29-Jährigen. (Symbolbild) © Christian Horz/123RF

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kehrte die Frau am Freitagnachmittag nicht von der Arbeit nach Hause zurück und war seitdem spurlos verschwunden.

Zuletzt wurde sie in Rodewisch gesehen. Das war gegen 14.30 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße.

Was die junge Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hat, ist nicht bekannt.