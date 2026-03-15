Aufatmen in Sachsen-Anhalt: Einwohner entdeckt tagelang vermisste 16-Jährige
Update vom 15. März um 13.05 Uhr:
Die 16-Jährige ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurde sie am Vormittag nach einem Hinweis von einem Bürger gefunden. Es soll ihr gut gehen.
Erstmeldung vom 14. März um 17.18 Uhr:
Dessau-Roßlau - Eine 16-Jährige aus Dessau-Roßlau wurde seit dem 11. März vermisst. Die Polizei bat um Mithilfe.
"Sie wurde letztmalig gegen 16 Uhr in der Nähe des Schillerparks in Dessau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts", hieß es in einer Pressemeldung.
Die Beamten versuchten schon, mittels eines Spürhundes eine mögliche Spur aufzunehmen. Doch die Maßnahmen blieben ohne Erfolg.
Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der 0340/6000291 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.
Titelfoto: Polizeirevier Dessau-Roßlau