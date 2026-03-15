Aufatmen in Sachsen-Anhalt: Einwohner entdeckt tagelang vermisste 16-Jährige

Die 16-Jährige ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurde sie am Vormittag nach einem Hinweis von einem Bürger gefunden. Es soll ihr gut gehen.

Dessau-Roßlau - Eine 16-Jährige aus Dessau-Roßlau wurde seit dem 11. März vermisst . Die Polizei bat um Mithilfe.

Die 16-jährige wurde tagelang vermisst. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach ihr. © Polizeirevier Dessau-Roßlau

"Sie wurde letztmalig gegen 16 Uhr in der Nähe des Schillerparks in Dessau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts", hieß es in einer Pressemeldung.

Die Beamten versuchten schon, mittels eines Spürhundes eine mögliche Spur aufzunehmen. Doch die Maßnahmen blieben ohne Erfolg.