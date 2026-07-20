Nach Aufenthalt in Klinik verschwunden: Vermisster aus Leipzig nach über drei Wochen wieder da

2.257 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Polizei in Leipzig suchte über drei Wochen nach einem Vermissten, der nach einem Aufenthalt im St. Georg Klinikum nicht mehr auffindbar war.

Von Tamina Porada

Update vom 20. Juli, 9.26 Uhr

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, konnte die Suche nach dem Vermissten nach gut drei Wochen beendet werden. Der Mann ist wieder aufgetaucht.

Suchmeldung vom 16. Juli, 12.07 Uhr

Leipzig - Seit fast drei Wochen fehlt von einem 55-Jährigen aus Leipzig jede Spur. Die Polizei sucht nach ihm und hat jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Der Vermisste ist wieder aufgetaucht.
Der Vermisste ist wieder aufgetaucht.  © Bildmontage: Polizei Sachsen; Lino Mirgeler/dpa

Der Vermisste wurde zuletzt am 27. Juni 2026 gesehen. Er wurde an dem Tag mit einem Rettungswagen ins St. Georg Krankenhaus in der Delitzscher Straße 141 in Leipzig gebracht, dort medizinisch versorgt und dann noch am selben Tag wieder entlassen.

"Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt", so Therese Leverenz, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Bisher Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Da der Mann an gesundheitlichen Problem leidet und das Wetter für ihn eine Gefahr darstellen könnte, wird nun öffentlich nach ihm gesucht.

16-Jährige aus Charlottenburg seit Monaten verschwunden: Tauchte Ela in die Drogenszene ab?
Vermisste Personen 16-Jährige aus Charlottenburg seit Monaten verschwunden: Tauchte Ela in die Drogenszene ab?

Wer seit dem 27. Juni Kontakt zu dem Mann hatte, weiß, wo er sich aktuell aufhält oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.

Titelfoto: Bildmontage: Polizei Sachsen; Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Vermisste Personen: