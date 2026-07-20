Nach Aufenthalt in Klinik verschwunden: Vermisster aus Leipzig nach über drei Wochen wieder da

Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, konnte die Suche nach dem Vermissten nach gut drei Wochen beendet werden. Der Mann ist wieder aufgetaucht.

Leipzig - Seit fast drei Wochen fehlt von einem 55-Jährigen aus Leipzig jede Spur. Die Polizei sucht nach ihm und hat jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten.

Der Vermisste ist wieder aufgetaucht. © Bildmontage: Polizei Sachsen; Lino Mirgeler/dpa

Der Vermisste wurde zuletzt am 27. Juni 2026 gesehen. Er wurde an dem Tag mit einem Rettungswagen ins St. Georg Krankenhaus in der Delitzscher Straße 141 in Leipzig gebracht, dort medizinisch versorgt und dann noch am selben Tag wieder entlassen.

"Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt", so Therese Leverenz, Pressesprecherin der Polizeidirektion Leipzig.

Bisher Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Da der Mann an gesundheitlichen Problem leidet und das Wetter für ihn eine Gefahr darstellen könnte, wird nun öffentlich nach ihm gesucht.

Wer seit dem 27. Juni Kontakt zu dem Mann hatte, weiß, wo er sich aktuell aufhält oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 966 4 6666 melden.