Er verschwand mitten in der Nacht: Teenager aus Hamburg vermisst

Hamburg - Wo ist Mile B.? Der 14-Jährige aus Hamburg wird seit der Nacht zu Montag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihm um die Mithilfe der Bevölkerung.

Der 14-jährige Mile B. aus Hamburg wird seit der Nacht zu Montag vermisst. © Polizei Hamburg

Wie die Beamten mitteilten, war der Jugendliche mit Angehörigen zu seiner Wohnanschrift in der Marktstraße unterwegs, als er sich gegen 3.30 Uhr bei einem Zwischenstopp in St. Georg zu Fuß Richtung Hauptbahnhof aufmachte.

Seitdem fehlt von dem Teenager jede Spur. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Mitte I (LKA 111) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des 14-Jährigen führten, bitten die Ermittler nun um Hinweise.

Mile B. wird wie folgt beschrieben: