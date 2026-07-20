Aus Pflegeeinrichtung in Neuruppin verschwunden: Wo ist Mario T.?

Neuruppin - Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem 60 Jahre alten Mann aus Neuruppin

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. © Polizeidirektion Nord, Christoph Gateau/dpa (Bildmontage)

Der Vermisste habe am Montagmorgen unbemerkt eine Pflegeeinrichtung verlassen, teilte die Behörde mit. Pflegekräfte hätten festgestellt, dass sich der Mann nicht mehr in seinem Zimmer befand.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen sei Mario T. bislang nicht gefunden worden.

Nach Angaben der Polizei ist der Vermisste etwa 1,82 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und trägt vermutlich ein beiges T-Shirt.

Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden könne, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.