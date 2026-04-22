Aus Pflegeheim verschwunden! Wo ist Volker?

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Seit Dienstag wird ein Senior (74) aus Plauen vermisst, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Von Claudia Ziems

Plauen - Seit Dienstag wird ein Senior (74) aus Plauen (Vogtland) vermisst, die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Auch mit einem Hubschrauber wurde nach Volker (74) (Archivbild)
Auch mit einem Hubschrauber wurde nach Volker (74) (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Am späten Dienstagnachmittag meldete das Personal eines Pflegeheims an der Robert-Koch-Straße den Rentner als vermisst. Der 74-Jährige wurde dort gegen 17 Uhr zuletzt gesehen.

Volker wird folgendermaßen beschrieben:

  • 1,81 Meter groß
  • schlank
  • kurzes, weißes Haar
  • Oberlippenbart
  • zuletzt trug er einen dunkelblauen Kapuzenpullover und blaue Jeans
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Gesucht wurde bisher unter anderem mit Suchhunden, Hubschrauber und Drohne; bislang leider ohne Erfolg.

Ein Bild vom Vermissten findet Ihr online bei der Polizei.

Habt Ihr den Senior gesehen oder wisst, wo er sich aktuell aufhält?

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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