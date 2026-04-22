22.04.2026 10:53 Fast zwei Wochen vermisst: Demenzkranke 73-Jährige wieder da

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Seit Freitagabend ist Ursula R. aus Hamburg verschwunden. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der Seniorin.

Von Mila Martinez

Hamburg - Seit dem 10. April wurde eine 73-Jährige vermisst. Die Frau war aus ihrer Betreuungseinrichtung in Hamburg-Sternschanze verschwunden. Inzwischen ist sie wohlbehalten zurückgekehrt. Die Polizei hatte öffentlich nach der Vermissten gefahndet. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Suchmaßnahmen hatten nicht zum Erfolg geführt, weshalb die Polizei öffentlich nach der 73-Jährigen gefahndet hatte. Die Frau ist inzwischen wohlbehalten in ihre Einrichtung zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Erstmeldung am 15. April, 16.14 Uhr. Artikel aktualisiert am 22. April, 10.53 Uhr.

Titelfoto: Friso Gentsch/dpa