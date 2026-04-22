22.04.2026 08:59 Aus Klinik in Neubrandenburg verschwunden: 18-Jährige meldet sich

Die Polizei hat am Dienstag die Suche nach einer jungen Frau aus Altentreptow, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist, erfolgreich beendet.

Von Thorsten Meiritz

Wie die Polizei mitteilte, konnte bereits am Dienstag Kontakt zu der Vermissten hergestellt werden, sodass sie Suche erfolgreich beendet wurde. Weitere Details nannte die Behörde nicht.

Erstmeldung vom 21. April, 6.53 Uhr

Neubrandenburg - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau aus Altentreptow, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist!

Die Polizei hat die Suche nach der 18-Jährigen erfolgreich beendet. © Marcus Brandt/dpa, Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern (Bildmontage) Die 18-Jährige wurde zuletzt am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Dietrich-Bohnhoefer-Klinikum in der Salvador-Allende-Straße 30 in Neubrandenburg gesehen. Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Behörde haben bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt. Wie ernst die Lage zu sein scheint, verdeutlicht die Bitte der Polizei, dass regionale Radiosender um die Ausstrahlung einer Durchsage gebeten wurden. Wer hat den Teenager gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten jungen Frau machen?