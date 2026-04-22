Aus Klinik in Neubrandenburg verschwunden: 18-Jährige meldet sich
Update, 22. April, 8.59 Uhr: Kontakt zur Vermissten hergestellt
Wie die Polizei mitteilte, konnte bereits am Dienstag Kontakt zu der Vermissten hergestellt werden, sodass sie Suche erfolgreich beendet wurde.
Weitere Details nannte die Behörde nicht.
Erstmeldung vom 21. April, 6.53 Uhr
Neubrandenburg - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer jungen Frau aus Altentreptow, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist!
Die 18-Jährige wurde zuletzt am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr im Dietrich-Bohnhoefer-Klinikum in der Salvador-Allende-Straße 30 in Neubrandenburg gesehen.
Alle bisherigen Suchmaßnahmen der Behörde haben bislang nicht zu ihrem Auffinden geführt. Wie ernst die Lage zu sein scheint, verdeutlicht die Bitte der Polizei, dass regionale Radiosender um die Ausstrahlung einer Durchsage gebeten wurden.
Wer hat den Teenager gesehen? Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der vermissten jungen Frau machen?
Deine Hinweise nimmt die Polizei Neubrandenburg unter 0395 – 5582 5224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa, Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern (Bildmontage)