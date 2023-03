48-Jährige aus Bad Harzburg seit Dienstag vermisst: Jetzt wurde ihre Leiche gefunden!

Wie die Polizeiinspektion Goslar mitteilte, wurde von Wanderern eine Leiche in der Kurhausstraße in Bad Harzburg entdeckt. Dort habe sich ein leblose Körper in einem schwer zugänglichen Verlauf des Riefenbachs befunden.

Die Bergung der toten Person dauerte deshalb knapp zwei Stunden. Aufgrund erster Ermittlungen vor Ort, bestätigt die Polizei, dass es sich bei der Person um die seit Dienstag vermisste Alla S. (48) aus Bad Harzburg handelt.

Wie es zum Tod der Frau kommen konnte, wird nun ermittelt. Innerhalb der nächsten Wochen sollen die Ergebnisse bekanntgegeben werden.