Bei Minusgraden verschwand er plötzlich: Vermisster Junge zurückgekehrt

Seit Samstagmittag wurde ein Kind aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst. Der Elfjährige ist mittlerweile wieder da.

Von Tino Hahner

Update vom 11. Januar, 7.12 Uhr

Wie die Polizei noch am Samstagabend mitteilte, ist der Junge selbstständig zu seiner Wohneinrichtung zurückgekehrt. Die Suche wurde beendet.

Suchmeldung vom 10. Januar, 19.03 Uhr

Halle (Saale) - Wo ist der Junge? Seit Samstagmittag wird ein Kind aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.

Seit Samstagmittag wurde der Junge aus Halle (Saale) vermisst.  © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, blieben bisherige Suchmaßnahmen erfolglos.

Schlimm: Es ist absolut ungewiss, ob er überhaupt der Witterung entsprechende Schuhe trägt - oder sich sogar nur in Hausschuhen entfernt hat.

Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224 2000 entgegen.

