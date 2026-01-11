Bei Minusgraden verschwand er plötzlich: Vermisster Junge zurückgekehrt

Wie die Polizei noch am Samstagabend mitteilte, ist der Junge selbstständig zu seiner Wohneinrichtung zurückgekehrt. Die Suche wurde beendet.

Halle (Saale) - Wo ist der Junge? Seit Samstagmittag wird ein Kind aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst .

Seit Samstagmittag wurde der Junge aus Halle (Saale) vermisst. © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, blieben bisherige Suchmaßnahmen erfolglos.

Schlimm: Es ist absolut ungewiss, ob er überhaupt der Witterung entsprechende Schuhe trägt - oder sich sogar nur in Hausschuhen entfernt hat.

Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224 2000 entgegen.