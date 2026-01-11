3.767
Bei Minusgraden verschwand er plötzlich: Vermisster Junge zurückgekehrt
Update vom 11. Januar, 7.12 Uhr
Wie die Polizei noch am Samstagabend mitteilte, ist der Junge selbstständig zu seiner Wohneinrichtung zurückgekehrt. Die Suche wurde beendet.
Suchmeldung vom 10. Januar, 19.03 Uhr
Halle (Saale) - Wo ist der Junge? Seit Samstagmittag wird ein Kind aus einer Wohneinrichtung im Stadtteil Halle Neustadt vermisst.
Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, blieben bisherige Suchmaßnahmen erfolglos.
Schlimm: Es ist absolut ungewiss, ob er überhaupt der Witterung entsprechende Schuhe trägt - oder sich sogar nur in Hausschuhen entfernt hat.
Die Beamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Halle (Saale) unter der Telefonnummer (0345) 224 2000 entgegen.
