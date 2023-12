Beim Gassigehen verschwunden: Familie in großer Sorge um Kay-Uwe

Freital - Was ist nur mit Kay-Uwe Anders (50) passiert? Am zweiten Weihnachtsfeiertag ging er am Morgen mit Riesenschnauzer Hermann seine übliche Gassirunde Richtung Rabenauer Grund. Der Hund kam zurück, doch von dem Freitaler fehlt bislang jede Spur. Familie und Freunde sind in großer Sorge.