Besorgniserregende Nachricht an Verwandte: Wo ist Marlene Katharina P. aus Hamburg?

Hamburg - Sorge in der Hansestadt! Seit Freitag gilt Marlene Katharina P. aus Hamburg -Eidelstedt als vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach der 50-Jährigen.

Die 50-jährige Marlene Katharina P. aus Hamburg wird seit Freitag vermisst. © Fotomontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau aus der Lohkampstraße einer Verwandten am 10. Juli, also am Tag ihres Verschwindens, noch eine Nachricht geschickt haben. Diese deutete auf eine mögliche Eigengefährdung hin, teilte die Polizei mit.

Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt gab es am gestrigen Sonntagnachmittag noch telefonischen Kontakt zu der Vermissten.

Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die 50-Jährige bislang jedoch nicht gefunden werden. Deshalb sucht die Polizei nun öffentlich nach der Verschwundenen.

Marlene Katharina P. wird folgendermaßen beschrieben: