Besorgniserregende Nachricht an Verwandte: Wo ist Marlene Katharina P. aus Hamburg?
Hamburg - Sorge in der Hansestadt! Seit Freitag gilt Marlene Katharina P. aus Hamburg-Eidelstedt als vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach der 50-Jährigen.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Frau aus der Lohkampstraße einer Verwandten am 10. Juli, also am Tag ihres Verschwindens, noch eine Nachricht geschickt haben. Diese deutete auf eine mögliche Eigengefährdung hin, teilte die Polizei mit.
Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Zuletzt gab es am gestrigen Sonntagnachmittag noch telefonischen Kontakt zu der Vermissten.
Trotz umfangreicher Such- und Überprüfungsmaßnahmen konnte die 50-Jährige bislang jedoch nicht gefunden werden. Deshalb sucht die Polizei nun öffentlich nach der Verschwundenen.
Marlene Katharina P. wird folgendermaßen beschrieben:
- etwa 1,65 Meter groß
- kurze, braune Haare
- trägt möglicherweise eine dunkelblaue oder rote Cap
Die Polizei Hamburg bittet dringend um Hinweise: Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Sollte die 50-Jährige gesehen werden, bittet die Polizei sofort den Notruf 110 zu wählen.
Titelfoto: Fotomontage: Julian Stratenschulte/dpa, Polizei Hamburg