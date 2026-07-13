Wo ist Ingeborg H. aus Dresden? Polizei sucht nach 89-Jähriger, die dringend Hilfe benötigt
Dresden - Sie ist auf einen Rollator und mehrere Medikamente angewiesen: Dennoch ist Ingeborg H. (89) aus Dresden-Pirnaische Vorstadt seit Montag wie vom Erdboden verschluckt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.
Demnach verließ die alte Dame am Montagmorgen ihre Unterkunft an der Grunaer Straße in unbekannte Richtung.
"In der Vergangenheit nutzte sie öffentliche Verkehrsmittel. Die Vermisste ist nicht in der Lage sich zurechtzufinden und befindet sich womöglich in einem hilflosen Zustand", so die Polizei.
Mögliche Hinwendungsorte seien bislang erfolglos von den Beamten geprüft worden.
Ingeborg H. wird wie folgt beschrieben:
- 1,72 Meter groß
- von hagerer Statur
- graue, mittellange Haare
- schwarze Hose
- gelbes Shirt
- möglicherweise helles, langes Oberteil
Die Polizei sucht jetzt deshalb Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351-483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Dresden