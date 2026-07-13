Fieberhafte Suche: 10-jähriges Kind nach Verschwinden wohlbehalten aufgefunden

Rosenheim - Im oberbayerischen Rosenheim ist ein zehnjähriger Junge am Montag spurlos verschwunden . Nach einer Suchaktion konnte das Kind im Stadtgebiet angetroffen und unbeschadet seinen Eltern zurückgegeben werden.

Der Zehnjährige trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Moschino" und einem Teddy-ähnlichen Bären auf der Vorderseite. © Montage: privat/Polizeiinspektion Rosenheim (2)

Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen Jungen aus Rosenheim. Der Junge ist Autist.

Zuletzt wurde der 10-Jährige in der Aventinstraße gesehen.

"Das Kind reagiert nicht auf Ansprachen und redet selbst nicht", teilte die Polizeiinspektion Rosenheim mit.

"Er ist begeistert von Kränen und mag das Schwimmbad in Rosenheim." Der Junge hat braune, mittellange Haare, ebenfalls braune Augen und eine normale Statur.

Bekleidet war das Kind mit einer hellbraunen Hose, einem schwarzen T-Shirt und orange-dunkelblauen Schuhen.

Auf dem Shirt sind ein Bär – ähnlich designt wie ein Teddybär mit Basecap – und der Schriftzug "Moschino" an der Vorderseite zu erkennen.