Er wird seit Samstag vermisst: Jugendlicher aus dem Vogtland verschwunden

Pausa-Mühltroff - Im Vogtland wird ein Jugendlicher (17) vermisst . Der 17-Jährige wird seit Samstag gesucht.

Die Polizei sucht nach einem Jugendlichen aus dem Vogtland. (Symbolbild) © Torsten Remi/123RF

Wie die Polizei mitteilt, verließ der 17 Jahre alte Fritz am Samstag gegen 10.15 Uhr sein Zuhause in der Gartenstraße in Pausa-Mühltroff. Seitdem ist der Jugendliche spurlos verschwunden.

Der 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß und schlank

teilweise blondierte Haare

trägt Kinnbart

auffällige blaue Augen und eine Narbe auf dem linken Handrücken

Der 17-Jährige trägt vermutlich einen Jogginganzug und schwarze Schuhe von Nike. Er hat meistens eine schwarze Umhängetasche aus Leder bei sich.

Ein Foto des Jugendlichen könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen. Die Behörde vermutet, dass sich der Vermisste im Plauener Stadtgebiet aufhalten könnte.