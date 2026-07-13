Er wird seit Samstag vermisst: Jugendlicher aus dem Vogtland verschwunden
Pausa-Mühltroff - Im Vogtland wird ein Jugendlicher (17) vermisst. Der 17-Jährige wird seit Samstag gesucht.
Wie die Polizei mitteilt, verließ der 17 Jahre alte Fritz am Samstag gegen 10.15 Uhr sein Zuhause in der Gartenstraße in Pausa-Mühltroff. Seitdem ist der Jugendliche spurlos verschwunden.
Der 17-Jährige wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,80 Meter groß und schlank
- teilweise blondierte Haare
- trägt Kinnbart
- auffällige blaue Augen und eine Narbe auf dem linken Handrücken
Der 17-Jährige trägt vermutlich einen Jogginganzug und schwarze Schuhe von Nike. Er hat meistens eine schwarze Umhängetasche aus Leder bei sich.
Ein Foto des Jugendlichen könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen. Die Behörde vermutet, dass sich der Vermisste im Plauener Stadtgebiet aufhalten könnte.
Wer hat den 17-Jährigen seit Samstag gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Telefonnummer 03741/140 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Torsten Remi/123RF