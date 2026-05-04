Zwei Soldaten nach internationalem Militärmanöver vermisst
Marokko - Nach einer Militärübung im Südwesten Marokkos gelten zwei US-Soldaten als vermisst.
Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Übungsgebiet Cap Draa in der Nähe von Tan Tan, einer etwa 24 Kilometer vom Atlantik entfernten Stadt, wie das United States Africa Command (AFRICOM) mitteilte.
"Der Vorfall wird weiterhin untersucht und die Suche dauert an", hieß es in einer Erklärung des US-Verteidigungsministeriums.
Laut Fox News handelt es sich bei den beiden vermissten Soldaten um Angehörige der Armee, die zuletzt während einer geplanten Übung in der Nähe der Meeresklippen beim Übungsgelände gesehen wurden. Ersten Berichten zufolge könnten die Rekruten versehentlich ins Meer gestürzt sein.
Entsprechend geht man bislang auch nicht von einem terroristischen Hintergrund, sondern von einem Unfall aus.
US-amerikanische und marokkanische Streitkräfte leiteten sofort eine gemeinsame Such- und Rettungsaktion ein, als die Soldaten nicht wie erwartet zurückkehrten. Dabei wurde sowohl an Land, in der Luft als auch auf dem Meer gesucht.
Die als "African Lion" bezeichnete Militärübung begann im April und erstreckt sich über vier Länder, darunter Tunesien, Ghana und Senegal. Sie soll Anfang Mai enden.
Suche nach vermissten US-Soldaten läuft
Die Übung begann in Tunesien mit aktiven Angehörigen verschiedener Zweige des US-Militärs, darunter der Nationalgarde, der Army Reserve, der Luftwaffe und des Marine Corps. Mehr als 7000 Soldaten aus über 30 Nationen nehmen in den vier Gastgeberländern daran teil.
"African Lion" ist die größte jährliche Übung des US-Militärs in Afrika und bringt hochrangige Kommandeure aus den Vereinigten Staaten und wichtige regionale Verbündete zusammen. Das Programm wurde ursprünglich im Jahr 2004 ins Leben gerufen.
Titelfoto: FADEL SENNA / AFP