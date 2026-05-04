Zwei Soldaten nach internationalem Militärmanöver vermisst

Marokko - Nach einer Militärübung im Südwesten Marokkos gelten zwei US-Soldaten als vermisst.

Die Militärangehörigen verschwanden im Süden des Landes, eine Suchaktion läuft. (Symbolfoto) © FADEL SENNA / AFP

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Übungsgebiet Cap Draa in der Nähe von Tan Tan, einer etwa 24 Kilometer vom Atlantik entfernten Stadt, wie das United States Africa Command (AFRICOM) mitteilte.

"Der Vorfall wird weiterhin untersucht und die Suche dauert an", hieß es in einer Erklärung des US-Verteidigungsministeriums.

Laut Fox News handelt es sich bei den beiden vermissten Soldaten um Angehörige der Armee, die zuletzt während einer geplanten Übung in der Nähe der Meeresklippen beim Übungsgelände gesehen wurden. Ersten Berichten zufolge könnten die Rekruten versehentlich ins Meer gestürzt sein.

Entsprechend geht man bislang auch nicht von einem terroristischen Hintergrund, sondern von einem Unfall aus.

US-amerikanische und marokkanische Streitkräfte leiteten sofort eine gemeinsame Such- und Rettungsaktion ein, als die Soldaten nicht wie erwartet zurückkehrten. Dabei wurde sowohl an Land, in der Luft als auch auf dem Meer gesucht.

Die als "African Lion" bezeichnete Militärübung begann im April und erstreckt sich über vier Länder, darunter Tunesien, Ghana und Senegal. Sie soll Anfang Mai enden.