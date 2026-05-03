Er ist manchmal in Leipzig und Weimar unterwegs: Wer hat Fynn Oliver (16) gesehen?
Weißenfels - Der 16-jährige Fynn Oliver B. aus Weißenfels (Sachsen-Anhalt) ist seit Samstag verschwunden. Wer hat ihn gesehen?
Zuletzt wurde der Jugendliche Samstagmittag gegen 12 Uhr in der Merseburger Straße gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Fynn Oliver wird wie folgt beschrieben:
- 1,80 Meter groß, schlank
- braune, lange Haare, blaue Augen
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit gelben Streifen am Ärmel, eine Jeans, schwarzen New-Balance-Sneaker und einen schwarzen Rucksack.
Wie die Polizei mitteilte, hält sich Fynn Oliver gelegentlich in Leipzig oder Weimar auf.
Wer Hinweise über den Aufenthaltsort des 16-Jährigen hat, kann sich an das Polizeirevier Burgenlandkreis unter der Tel. 03443/2820 wenden.
Titelfoto: Montage: Polizeiinspektion Halle (Saale)