Er ist manchmal in Leipzig und Weimar unterwegs: Wer hat Fynn Oliver (16) gesehen?

Weißenfels - Der 16-jährige Fynn Oliver B. aus Weißenfels ( Sachsen-Anhalt ) ist seit Samstag verschwunden. Wer hat ihn gesehen?

Wer hat Fynn Oliver B. aus Weißenfels gesehen? © Montage: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Zuletzt wurde der Jugendliche Samstagmittag gegen 12 Uhr in der Merseburger Straße gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Fynn Oliver wird wie folgt beschrieben:

1,80 Meter groß, schlank

braune, lange Haare, blaue Augen

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit gelben Streifen am Ärmel, eine Jeans, schwarzen New-Balance-Sneaker und einen schwarzen Rucksack.

Wie die Polizei mitteilte, hält sich Fynn Oliver gelegentlich in Leipzig oder Weimar auf.