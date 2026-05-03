Er ist manchmal in Leipzig und Weimar unterwegs: Wer hat Fynn Oliver (16) gesehen?

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Der 16-jährige Fynn Oliver B. aus Weißenfels (Sachsen-Anhalt) ist seit Samstag verschwunden. Wer hat ihn gesehen?

Von Lisa Marie Peisker

Weißenfels - Der 16-jährige Fynn Oliver B. aus Weißenfels (Sachsen-Anhalt) ist seit Samstag verschwunden. Wer hat ihn gesehen?

Wer hat Fynn Oliver B. aus Weißenfels gesehen?
Wer hat Fynn Oliver B. aus Weißenfels gesehen?  © Montage: Polizeiinspektion Halle (Saale)

Zuletzt wurde der Jugendliche Samstagmittag gegen 12 Uhr in der Merseburger Straße gesehen, seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Fynn Oliver wird wie folgt beschrieben:

  • 1,80 Meter groß, schlank
  • braune, lange Haare, blaue Augen
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Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Vermisste eine schwarze Adidas-Trainingsjacke mit gelben Streifen am Ärmel, eine Jeans, schwarzen New-Balance-Sneaker und einen schwarzen Rucksack.

Wie die Polizei mitteilte, hält sich Fynn Oliver gelegentlich in Leipzig oder Weimar auf.

Wer Hinweise über den Aufenthaltsort des 16-Jährigen hat, kann sich an das Polizeirevier Burgenlandkreis unter der Tel. 03443/2820 wenden.

Titelfoto: Montage: Polizeiinspektion Halle (Saale)

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