Wo ist Aaliyah? Polizei sucht 12-Jährige aus Niederwartha
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Dresden - Wo ist Aaliyah? Die Dresdner Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Zwölfjährigen nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Aaliyah M. verließ am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft an der Friedrich-August-Straße in Niederwartha. Wohin sie wollte, ist nicht bekannt.
Die Polizei hat mittlerweile schon mögliche Orte, wo das Mädchen sein könnte, überprüft. Doch von der Zwölfjährigen fehlt weiter jede Spur.
Zur Beschreibung der Vermissten:
- 1,51 Meter groß
- schlanke Statur
- hat lange schwarze Haare
- trägt ein Piercing im linken Nasenflügel
Polizei sucht Mädchen (12) aus Dresden-Niederwartha
Was sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist unklar.
Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Kindes machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0351/ 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.
Titelfoto: Polizei Dresden