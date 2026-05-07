Wo ist Aaliyah? Polizei sucht 12-Jährige aus Niederwartha

Dresden - Wo ist Aaliyah? Die Dresdner Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Zwölfjährigen nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Wo ist Aaliyah (12)? Die Polizei sucht das Mädchen aus Niederwartha. © Polizei Dresden

Aaliyah M. verließ am Sonntag ihre Gemeinschaftsunterkunft an der Friedrich-August-Straße in Niederwartha. Wohin sie wollte, ist nicht bekannt.

Die Polizei hat mittlerweile schon mögliche Orte, wo das Mädchen sein könnte, überprüft. Doch von der Zwölfjährigen fehlt weiter jede Spur.

Zur Beschreibung der Vermissten: