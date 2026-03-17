Demenzkranke Ukrainerin in Berlin verschwunden: Wer hat die 77-Jährige gesehen?

Berlin - Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Rentnerin.

Wo steckt Olena Aleksanian (77)? © Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 77-jährige Olena Aleksanian werde seit dem 12. März 2026 vermisst, teilten die Beamten am Dienstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ sie gegen 10 Uhr ihre Unterkunft in der Bachstraße im Berlin-Mitte und kehrte bislang nicht zurück.

Die Vermisste stammt aus der Ukraine und spricht kein Deutsch. Nach Angaben der Polizei leidet sie an Demenz und erheblichen Gedächtnislücken, wodurch sie orientierungs- und hilflos sein kann.

Olena Aleksanian ist etwa 1,55 bis 1,65 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine graue Stoffhose, eine rote Übergangsjacke sowie graue Ohrenwärmer. Vermutlich hatte sie zudem eine beigefarbene Umhängetasche bei sich.