25.05.2026 18:08 Vermisster Senior aus dem Erzgebirge wieder da

Der vermisste Senior aus dem Erzgebirge wurde am Montagnachmittag gefunden und in eine Klinik gebracht.

Von Sarah Fuchs

Durch Flächensuchhunde konnte der Senior am Montagnachmittag an einer Sportanlage gefunden werden. Der Mann wurde laut Polizei zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Erstmeldung: 25. Mai, 8.40 Uhr

Aue-Bad Schlema - Ein 85-Jähriger aus Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) wird seit dem Morgen des Pfingstsonntags vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen fehlt von dem Senior jede Spur.

Wer hat den 85-Jährigen aus Aue-Bad Schlema gesehen? © Bildmontage: Niko Mutschmann, Polizei Der 85-Jährige verließ Polizeiinformationen zufolge am Vormittag eine Pflegeeinrichtung und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei führt seit Bekanntwerden des Verschwindens des Mannes Suchmaßnahmen durch. Auch ein Fährtensuchhund kam zum Einsatz. Alle polizeilichen Maßnahmen, einschließlich der Überprüfung von bekannten Anlaufstellen des Vermissten, blieben bisher ohne Erfolg. Vermisste Personen Aufatmen im Landkreis Leipzig: Vermisster 14-Jähriger ist wieder da! Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Die Suchmaßnahmen werden fortgesetzt.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben leider erfolglos. © Niko Mutschmann