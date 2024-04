Die unermüdliche Suche nach Arian (6): Suche in Tümpel bislang erfolglos, Bundeswehr rückt an

Die Suche nach dem vermissten Arian (6) aus Bremervörde läuft auch am Donnerstag auf Hochtouren weiter. Die Polizei meldet eine mögliche Spur zu dem Jungen.

Von Alice Nägle

Bremervörde - Wann gibt es im Fall des vermissten Arian (6) endlich eine neue Spur? Auch am Donnerstagmorgen ist der Junge weiterhin verschwunden. Die Suche läuft auf Hochtouren. Auch Taucher bringen keine neuen Erkenntnisse. Nun soll die Bundeswehr mit einem Großaufgebot anrücken.

Der sechsjährige Arian wird seit mehreren Nächten vermisst. Die Suche läuft auch am Donnerstag auf Hochtouren. © Polizeiinspektion Rotenburg Luftballons, Süßigkeiten, Hubschrauber, Hunde, Sonarboote, Drohnen - all das soll helfen, den sechsjährigen Jungen, der nun seit bereits drei eiskalten Nächten verschwunden und mutmaßlich ganz alleine unterwegs ist, zu finden. Auch in der Nacht zu Donnerstag wurde die Suche fortgesetzt - und sie dauert weiter an. Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte, soll es inzwischen eine mögliche Spur zu dem Jungen geben. Doch nach Durchsuchen eines Tümpels durch Polizeitaucher gibt es zunächst keine neuen Erkenntnisse. Ob die Suche im Tümpel bereits eingestellt wurde, konnte vonseiten der Polizei zunächst nicht bestätigt werden. Etwa 250 Kräfte der Bundeswehr werden noch am Donnerstag erwartet, um die Suche nach dem Sechsjährigen zu unterstützen. Vermisste Personen Sabrina, wo bist Du?! Bereits seit elf Tagen fehlt von der 15-Jährigen jede Spur "Wir haben gestern im Verlauf des Abends Fußspuren gefunden, die zu Arian gehören könnten", meldete ein Polizeisprecher eine erste Spur am Donnerstagmorgen. "Daraus ergibt sich eine mögliche Richtung, in die Arian unterwegs sein könnte. Die Hunde haben eine Fährte aufgenommen." Laut Angaben führe sie entlang des Flusses Oste in nördliche Richtung. Der vermisste Junge möge Wasser. Deshalb sei es nicht unwahrscheinlich, dass er am Fluss entlang gelaufen sei. In der Nähe liegt außerdem ein Tümpel, den Polizeitaucher am Donnerstag begannen abzusuchen, erklärte der Sprecher. Bislang ohne Erfolg. Die Feuerwehr betont aber, dass entlang des Flusses Oste in nördliche Richtung derzeit weiter gesucht werde.



Die Luftballons sollen den sechsjährigen Jungen anlocken. Laut Angaben der Eltern reagiere er extrem auf sie. © Markus Hibbeler/dpa

Weiterhin keine Spur von Arian

Am frühen Donnerstagmorgen hatte die Polizei Rotenburg-Wümme auf Nachfrage von TAG24 zunächst noch keinen Erfolg vermeldet.

Die unzähligen Einsatzkräfte, die unermüdlich nach dem Jungen suchen und nicht aufgeben, sind also weiterhin besonders in einem Waldgebiet nahe dem Wohnhaus des verschwundenen Kindes unterwegs. Auf Wunsch der Eltern hatte die Feuerwehr am Mittwoch Luftballons und Süßigkeiten an einem an seinem Zuhause angrenzenden Waldgebiet aufgehängt. Nach wie vor wird Adrian dort vermutet.

Unzählige Einsatzkräfte geben die Suche nach Arian nicht auf

Auch am Donnerstagmorgen läuft die Suche nach dem vermissten Arian (6) auf Hochtouren weiter. © Markus Hibbeler/dpa Arian ist Autist und reagiere deshalb nicht auf die Ansprache Fremder. Große Hoffnung steckt somit in den mit Helium befüllten, bunten Ballons. Auf sie reagiere der Sechsjährige laut Angaben der Eltern extrem. Ob sie den Jungen locken können? Um jede mögliche Bewegung von Arian wahrzunehmen wurden Wildkameras im Wald installiert - bislang jedoch ohne Erfolg. Vermisste Personen In Magdeburg gefunden: Vermisste 16-Jährige ist wieder da! Klar ist nur, dass der Junge am Montag gegen 19.15 Uhr selbstständig von Zuhause weggegangen war. Das zeigten Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera. Mit einem ockergelben, langärmligen Pullover/Shirt und einer schwarzen Jogginghose marschierte er alleine durch das Wohngebiet, in dem er zu Hause ist, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Die Beamten sprechen inzwischen von einer "sehr ernsten Lage". Seit Arians Verschwinden sind sie pausenlos im Einsatz. Zuletzt hatte sogar die Bundeswehr die Suchaktion mit einem Tornado unterstützt. Das Kampfflugzeug kann geringe Temperaturunterschiede am Boden erkennen und damit hoffentlich den Jungen finden.