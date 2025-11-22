Dresdner Polizei sucht vermissten 77-Jährigen: Wer hat Bernhard M. gesehen?

Dresden - Die Polizei sucht nach dem vermissten Bernhard M. (77) aus Dresden-Friedrichstadt. Der ältere Herr gilt als orientierungslos.

Von Bernhard M. (77) fehlt derzeit jede Spur. © Polizeidirektion Dresden

Laut Angaben der Polizei verließ der 77-Jährige am Freitagabend ein Pflegeheim an der Löbtauer Straße und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die Polizei prüfte mögliche Hinwendungsorte und suchte in der Nacht auch per Hubschrauber nach dem Vermissten, konnte ihn bislang jedoch nicht finden.

Der gesuchte Bernhard M. ist orientierungslos, etwa 1,75 Meter groß und von hagerer Statur.

Bekleidet war er zuletzt mit einem roten Pullover und einer grauen Jogginghose. Weiterhin trug er einen hellblauen Sturzhelm.