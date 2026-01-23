Teenager aus der Radeberger Vorstadt vermisst: Wer hat Raphaela-Judy Joyce (16) gesehen?

Dresden - Die Polizei sucht nach Raphaela-Judy Joyce O. (16) aus der Radeberger Vorstadt.

Die 16-jährige Raphaela-Judy Joyce O. (16) aus der Radeberger Vorstadt gilt als vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Laut Behörden verließ die 16-Jährige am Nachmittag des 22. Januar ihre Unterkunft an der Radeberger Straße. Seither ist unbekannt, wo sie sich aufhält.

Die Polizei suchte bislang erfolglos an vermuteten Orten. Auch eine Suche mit einem Fährtenhund blieb ohne positives Ergebnis.

Raphaela-Judy Joyce ist 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange blonde Haare und eine blasse Hautfarbe. Bekleidet war sie mit einer beigen Bomberjacke und einer Jeans. Zudem trug sie einen Schal und hat einen schwarzen Rucksack sowie Kopfhörer dabei.

