Er war im Dunkeln am See: Wo ist dieser 32-Jährige geblieben?
Barleben - Die Polizei in Barleben (Landkreis Börde) sucht derzeit nach einem 32 Jahre alten Mann.
Zuletzt wurde Stefan A. am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr gesehen.
Zu diesem Zeitpunkt soll er sich in der Nähe des Barleber Adamsees im Buschweg aufgehalten haben, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Anschließend sei er in eine unbekannte Richtung davongegangen, hieß es.
Wohin er ging, konnte anschließend nicht mehr geklärt werden. Er gilt seitdem als vermisst.
So wird Stefan A. beschrieben:
- circa 1,78 Meter groß
- schmaler Körperbau
- braune, kurze Haare
- dunkelblaue Hose
- schwarze Jacke
- dunkelblauer Schal
- graue Barfußschuhe.
Hinweise von Zeugen, die den Gesuchten gesichtet haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03904/4780 beim Polizeirevier Börde zu melden.
