Er war im Dunkeln am See: Wo ist dieser 32-Jährige geblieben?

Barleben - Die Polizei in Barleben ( Landkreis Börde ) sucht derzeit nach einem 32 Jahre alten Mann.

Stefan A. (32) wurde zuletzt am Barleber Adamsee gesehen. © Bildmonrtage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Börde

Zuletzt wurde Stefan A. am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr gesehen.

Zu diesem Zeitpunkt soll er sich in der Nähe des Barleber Adamsees im Buschweg aufgehalten haben, teilte das Polizeirevier Börde mit.

Anschließend sei er in eine unbekannte Richtung davongegangen, hieß es.

Wohin er ging, konnte anschließend nicht mehr geklärt werden. Er gilt seitdem als vermisst.

So wird Stefan A. beschrieben: