Fahndung auf Smoothie-Flaschen: Neue Hinweise im Fall Scarlett S.?

Bonn/Löffingen - Eine ungewöhnliche Suchaktion nach der seit fünf Jahren vermissten Scarlett S. hat zu einigen Hinweisen, aber bisher nicht zu ihrem Auffinden geführt.

Die Vermisstenmeldung befand sich auf Smoothie-Flaschen in über 30.000 Märkten. © Benjamin Westhoff/dpa

"Leider war bisher nichts Handfestes dabei", heißt es von der Familie auf Facebook. Aufgrund der unzähligen Smoothie-Flaschen in über 30.000 Märkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz seien aber einige Hinweise eingegangen.

Die Reichweite durch die Aktion sei enorm gewesen und habe gezeigt, dass es nach wie vor Menschen gebe, die noch nie von Scarlett gehört hätten.

"Die ausgelobte Belohnung von 100.000 Euro bleibt bestehen und wir appellieren auch im Namen der Familie eindringlich an jeden, der etwas über den Verbleib von Scarlett weiß, sich zu melden", teilte das Team "BittefindetScarlett" der dpa mit. Das Team wurde aus Freiwilligen gebildet, die sich gemeinsam mit Scarletts Familie für die Suche einsetzen.