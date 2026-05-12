Dresdner Seniorin vermisst! Wer hat Karin W. (74) gesehen?

Dresden - Die Polizei sucht nach der vermissten Karin W. (74) aus Dresden und bitte um Hinweise.

Karin W. (74) aus Dresden wird vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Wie Behörden am Dienstagmorgen bekannt gaben, verließ Karin W. bereits vor einer Woche (5. Mai) ihre Unterkunft an der Hubertusstraße im Stadtteil Pieschen in unbekannte Richtung.

Polizisten haben bislang mögliche Aufenthaltsorte geprüft, ohne Erfolg.

Die Vermisste befindet sich eventuell in einem hilflosen Zustand, hieß es.

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