Dresdner Seniorin vermisst! Wer hat Karin W. (74) gesehen?
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Dresden - Die Polizei sucht nach der vermissten Karin W. (74) aus Dresden und bitte um Hinweise.
Wie Behörden am Dienstagmorgen bekannt gaben, verließ Karin W. bereits vor einer Woche (5. Mai) ihre Unterkunft an der Hubertusstraße im Stadtteil Pieschen in unbekannte Richtung.
Polizisten haben bislang mögliche Aufenthaltsorte geprüft, ohne Erfolg.
Die Vermisste befindet sich eventuell in einem hilflosen Zustand, hieß es.
Vermisste Personen Auf dem Weg zur Praktikumsstelle vermisst: 16-Jährige wieder aufgetaucht
Ihre Beschreibung:
- 1,58 Meter groß
- hagere Statur
- welliges, graues Haar
- blaue Augen
- leicht gebückter Gang
- Bekleidung unbekannt
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen. Tel: (0351) 483 22 33.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Dresden