Dresdner Seniorin vermisst! Wer hat Karin W. (74) gesehen?

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Karin W. (74) aus Dresden verließ vor einer Woche ihre Unterkunft in Pieschen. Jetzt sucht die Polizei nach ihr und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Dresden - Die Polizei sucht nach der vermissten Karin W. (74) aus Dresden und bitte um Hinweise.

Karin W. (74) aus Dresden wird vermisst.
Karin W. (74) aus Dresden wird vermisst.  © Polizeidirektion Dresden

Wie Behörden am Dienstagmorgen bekannt gaben, verließ Karin W. bereits vor einer Woche (5. Mai) ihre Unterkunft an der Hubertusstraße im Stadtteil Pieschen in unbekannte Richtung.

Polizisten haben bislang mögliche Aufenthaltsorte geprüft, ohne Erfolg.

Die Vermisste befindet sich eventuell in einem hilflosen Zustand, hieß es.

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Ihre Beschreibung:

  • 1,58 Meter groß
  • hagere Statur
  • welliges, graues Haar
  • blaue Augen
  • leicht gebückter Gang
  • Bekleidung unbekannt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen. Tel: (0351) 483 22 33.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeidirektion Dresden

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