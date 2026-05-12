Frau benötigt dringend Medikamente: Angehöriger findet Vermisste
Update, 12. Mai, 9.38 Uhr: Vermisste Person wieder da
Die seit Sonntagnachmittag vermisste Personen konnte am Montagabend am Hamburger Hauptbahnhof durch einen Angehörigen angetroffen und zurück in ihre Wohneinrichtung gebracht worden.
Laut Polizeisprecher gab es keine Hinweise auf eine Straftat.
Originalmeldung vom 11. Mai
Hamburg - Seit Sonntagnachmittag wird eine Frau aus Hamburg-Eilbek vermisst. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte orientierungslos sein.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Frau am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr ihre Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der Person geführt. Aufgrund ihrer Vorerkrankung sei sie orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wer etwas zu der vermissten Person sagen kann, wird gebeten sich unter 040/428656789 bei der Polizei zu melden.
Außerdem werden Hinweise an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermisste sieht, soll direkt die 110 wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg