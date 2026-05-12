12.05.2026 09:38 Frau benötigt dringend Medikamente: Angehöriger findet Vermisste

Seit Sonntag wurde eine Frau aus Hamburg vermisst. Sie war auf Medikamente angewiesen. Am Dienstag gab die Polizei Entwarnung.

Von Svenja-Marie Kahl

Die seit Sonntagnachmittag vermisste Personen konnte am Montagabend am Hamburger Hauptbahnhof durch einen Angehörigen angetroffen und zurück in ihre Wohneinrichtung gebracht worden. Laut Polizeisprecher gab es keine Hinweise auf eine Straftat.

Originalmeldung vom 11. Mai

Hamburg - Seit Sonntagnachmittag wird eine Frau aus Hamburg-Eilbek vermisst. Sie ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte orientierungslos sein.

Seit Sonntag war die Frau verschwunden, am Montagabend konnte sie gefunden werden. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Polizei Hamburg Wie die Polizei Hamburg mitteilte, verließ die Frau am Sonntagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr ihre Wohneinrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der Person geführt. Aufgrund ihrer Vorerkrankung sei sie orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen, deswegen bittet die Polizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung.