Eine Woche spurlos verschwunden: 12-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, wurde die Vermisste wohlbehalten aufgefunden.

Die Suche nach dem 12-jährigen Mädchen ist beendet.

Dillenburg - Wo ist sie nur abgeblieben? Bereits seit sechs Tagen sucht die Polizei nach einem 12 Jahre alten Mädchen aus dem mittelhessischen Dillenburg. Nun soll eine Öffentlichkeitsfahndung helfen.

Das vermisste 12-jährige Mädchen aus Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) ist mittlerweile wieder aufgetaucht. © Montag: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Mittelhessen

Nach Polizeiangaben wird die 12-Jährige seit dem 6. November vermisst. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt bislang jede Spur von ihr.

Die Teenagerin wurde an besagtem Donnerstag zuletzt am Abend in Dillenburg gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist unklar, wo sie sich aufhält.

Laut Polizei ist die Vermisste etwa 1,70 Meter groß, schlank und wirkt älter, als sie tatsächlich ist.

Zu beachten ist, dass sich die 12-Jährige gewöhnlich stark schminkt und dunkelblonde Haare trägt.

Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt.

Die Dillenburger Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.