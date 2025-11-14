Eine Woche spurlos verschwunden: 12-jähriges Mädchen wieder aufgetaucht
Update vom 14. November, 16.10 Uhr
Die Suche nach dem 12-jährigen Mädchen ist beendet.
Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, wurde die Vermisste wohlbehalten aufgefunden.
Erstmeldung vom 12. November, 11.54 Uhr
Dillenburg - Wo ist sie nur abgeblieben? Bereits seit sechs Tagen sucht die Polizei nach einem 12 Jahre alten Mädchen aus dem mittelhessischen Dillenburg. Nun soll eine Öffentlichkeitsfahndung helfen.
Nach Polizeiangaben wird die 12-Jährige seit dem 6. November vermisst. Trotz intensiver Suchmaßnahmen fehlt bislang jede Spur von ihr.
Die Teenagerin wurde an besagtem Donnerstag zuletzt am Abend in Dillenburg gesehen. Seit diesem Zeitpunkt ist unklar, wo sie sich aufhält.
Laut Polizei ist die Vermisste etwa 1,70 Meter groß, schlank und wirkt älter, als sie tatsächlich ist.
Zu beachten ist, dass sich die 12-Jährige gewöhnlich stark schminkt und dunkelblonde Haare trägt.
Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist derzeit nicht bekannt.
Die Dillenburger Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer die Jugendliche seit dem 6. November gesehen hat oder Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 027719070 bei der Dillenburger Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Titelfoto: Montag: 123rf/huettenhoelscher, Polizeipräsidium Mittelhessen