 1.714

Gab es ein Verbrechen? Wohl schwer verletzte Michelle H. seit Tagen vermisst

Seit Mittwoch wird die 25-jährige Michelle H. aus Celle vermisst. Die Polizei sucht nach der Frau, die möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Celle - Mysteriös: Seit Mittwoch wird die 25-jährige Michelle H. aus Celle (Niedersachsen) vermisst. Die Polizei sucht fieberhaft nach der Frau, die möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Die Polizei ist seit zwei Tagen mit einem Großaufgebot auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Celle.
Die Polizei ist seit zwei Tagen mit einem Großaufgebot auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Celle.  © Nonstopnews

Laut den Beamten wurde die Vermisste zuletzt am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen, wo sich ihre Wohnung befindet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 25-Jährige eine womöglich schwere Verletzung im Halsbereich und braucht dringend medizinische Hilfe! Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Die Polizei sucht bereits seit zwei Tagen mit einem Großaufgebot - darunter Taucher und Spürhunde - nach der verschwundenen Frau. Eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Vermisst seit Tagen: Wo ist Daniel H. (33) aus Bautzen?
Vermisste Personen Vermisst seit Tagen: Wo ist Daniel H. (33) aus Bautzen?

Ein 46-jähriger Mann, der die 25-Jährige als vermisst gemeldet hatte, ist von den Beamten vernommen worden. Einen dringenden Tatverdacht gegen ihn gibt es derzeit nicht.

Polizei hofft bei Suche nach Michelle H. auf Mithilfe der Bevölkerung

Michelle H. (25) hat nach derzeitigen Erkenntnissen eine womöglich schwere Verletzung am Hals.
Michelle H. (25) hat nach derzeitigen Erkenntnissen eine womöglich schwere Verletzung am Hals.  © Polizeiinspektion Celle

Bei der Suche nach der Vermissten hoffen die Ermittler auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Michelle H. wird wie folgt beschrieben:

  • circa 1,60 Meter groß

  • auffallend dünn

  • auffällig lange dunkle Haare

  • schwarze Schuhe

  • schwarze Stoffhose mit weitem Schnitt

  • schwarzes Top

  • schwarze dünne Jacke

Traurige Gewissheit: Vermisste Seniorin aus Königs Wusterhausen tot aufgefunden
Vermisste Personen Traurige Gewissheit: Vermisste Seniorin aus Königs Wusterhausen tot aufgefunden

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden von der Polizei in Celle unter der Rufnummer 05141-2770 entgegengenommen.

Titelfoto: Fotomontage: NonstopNews, Polizeiinspektion Celle

Mehr zum Thema Vermisste Personen: