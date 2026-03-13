Gab es ein Verbrechen? Wohl schwer verletzte Michelle H. seit Tagen vermisst

Celle - Mysteriös: Seit Mittwoch wird die 25-jährige Michelle H. aus Celle ( Niedersachsen ) vermisst. Die Polizei sucht fieberhaft nach der Frau, die möglicherweise Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Die Polizei ist seit zwei Tagen mit einem Großaufgebot auf der Suche nach einer vermissten Frau aus Celle. © Nonstopnews

Laut den Beamten wurde die Vermisste zuletzt am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße gesehen, wo sich ihre Wohnung befindet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 25-Jährige eine womöglich schwere Verletzung im Halsbereich und braucht dringend medizinische Hilfe! Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Die Polizei sucht bereits seit zwei Tagen mit einem Großaufgebot - darunter Taucher und Spürhunde - nach der verschwundenen Frau. Eine Straftat kann nicht ausgeschlossen werden, die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Ein 46-jähriger Mann, der die 25-Jährige als vermisst gemeldet hatte, ist von den Beamten vernommen worden. Einen dringenden Tatverdacht gegen ihn gibt es derzeit nicht.