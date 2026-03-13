Vermisst seit Tagen: Wo ist Daniel H. (33) aus Bautzen?

Bautzen (Sachsen) - Große Sorge in Bautzen : Ein 33-Jähriger wird vermisst – wer hat ihn gesehen?

Daniel H. aus Bautzen wird seit dem 4. März vermisst. © Polizei Sachsen

Wie die Polizei Görlitz mitteilt, wird Daniel H. aus Bautzen seit dem 4. März vermisst. Seit einem letzten Kontakt gegen 20 Uhr fehlt von dem 33-Jährigen jede Spur.

Nach Angaben der Beamten könnte er sich in einer hilflosen Lage oder in einem psychischen Ausnahmezustand befinden. Zudem ist er geistig eingeschränkt.

"Es gibt Hinweise darauf, dass sich der Vermisste im Raum Pirna aufhält", so ein Sprecher. Dennoch konnte der 33-Jährige bislang nicht gefunden werden.

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach dem Vermissten und bittet um Mithilfe.

Daniel H. wird wie folgt beschrieben: