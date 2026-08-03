Wo ist Wolfgang G.? 89-Jähriger aus Freital vermisst
Freital - Die Polizei sucht nach einem 89-Jährigen aus Freital-Hainsberg. Der Senior wird seit Freitagmorgen vermisst.
Wie die Polizei mitteilte, wurde Wolfgang G. zuletzt am Freitagmorgen gegen 11 Uhr am Weißeritzpark gesehen, nachdem er seine Wohnung an der Oberhausener Straße verlassen hatte.
Die Beamten überprüften bereits mögliche Anlaufstellen, doch bislang fehlt von dem 89-Jährigen weiterhin jede Spur.
Da Wolfgang G. möglicherweise orientierungslos ist und auf Hilfe angewiesen sein könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- 1,65 Meter groß
- schlanke Statur
- weißes Haar
- Brillenträger
Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein kariertes Hemd, eine lange Jeans und eine graue Weste. Außerdem hatte er ein graues Basecap sowie einen Rucksack bei sich.
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können. Informationen nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Dresden