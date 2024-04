Émile ist tot: Knochenfund wirft viele Fragen auf

Le Vernet (Frankreich) - Drei Tage nach dem Fund von Knochen des im Sommer verschwundenen zweijährigen Émile in Frankreich gibt es noch keine Gewissheit über die Todesumstände des Jungen.

Nach langer Suche herrscht traurige Gewissheit: Émile (†2) ist tot. © Polizei Frankreich

"Diese Knochen alleine ermöglichen es nicht, zu sagen, was die Ursache für den Tod von Émile war", sagte Staatsanwalt Jean-Luc Blachon am Dienstag in Aix-en-Provence.

"Zwischen einem Sturz des Kindes, fahrlässiger Tötung und Mord können wir noch immer keine These als wahrscheinlicher erachten als die anderen, um das Verschwinden und den Tod des Kindes Émile zu erklären." Der Staatsanwalt räumte ein: "Ich weiß, dass das nicht befriedigend ist, für niemanden, weder für die Familie noch für die Fahnder noch für die Ermittlungsrichter."

Émile war vor knapp neun Monaten im südfranzösischen Bergdorf Le Vernet verschwunden. Der Zweieinhalbjährige war bei seinen Großeltern im Urlaub, als diese ihn am 8. Juli gegen Abend aus dem Blick verloren. Zwei Zeugen sagten aus, noch gesehen zu haben, wie das Kind eine Straße herunterlief.

Immer wieder hatte die Polizei in den Tagen und Wochen nach dem Verschwinden des Jungen mit einem Großaufgebot die Umgebung abgesucht. Der Fall hatte in Frankreich für Entsetzen gesorgt.