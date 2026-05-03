Er hat zu Fuß seine Wohnung verlassen und ist verschwunden: Polizei sucht nach 81-jährigem Rentner
Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einem 81-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Wie Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am späten Samstagabend mitteilte, wird der 81-jährige Rolf D. vermisst.
Er wurde am Samstag gegen 9 Uhr das letzte Mal gesehen. Da verließ er fußläufig sein Wohnumfeld in der August-Bebel-Straße in Wolfen.
Seitdem weiß keiner, wo er sich aufhält und auch die polizeilichen Maßnahmen hatten bisher keinen Erfolg.
Folgende Informationen sind über den Mann bekannt:
- Er ist circa 1,80 Meter groß und hat weiße, kurze Haare.
- Zuletzt trug er vermutlich eine Jeanshose und eine dunkle Jacke.
Wer den 81-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, soll sich bitte beim Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 03496/426-0 oder per E-Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen-Anhalt