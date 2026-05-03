Er hat zu Fuß seine Wohnung verlassen und ist verschwunden: Polizei sucht nach 81-jährigem Rentner

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einem 81-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Vermissten. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Sachsen-Anhalt

Wie Robin Schönherr, Pressesprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am späten Samstagabend mitteilte, wird der 81-jährige Rolf D. vermisst.

Er wurde am Samstag gegen 9 Uhr das letzte Mal gesehen. Da verließ er fußläufig sein Wohnumfeld in der August-Bebel-Straße in Wolfen.

Seitdem weiß keiner, wo er sich aufhält und auch die polizeilichen Maßnahmen hatten bisher keinen Erfolg.

Folgende Informationen sind über den Mann bekannt: