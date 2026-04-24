Er ist mit einem VW Caddy unterwegs: Wo ist dieser 60-Jährige aus der Altmark?
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Miesterhorst - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht derzeit nach einem 60-jährigen Mann aus Miesterhorst.
Torsten T. ist Donnerstag als vermisst gemeldet worden, berichtet das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel.
Das letzte Mal wurde er jedoch am Sonntagabend gesehen.
Möglicherweise ist er mit einem VW Caddy und dem Kennzeichen SAW-HT 167 unterwegs.
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So wird der Gesuchte beschrieben:
- 1,65 Meter groß
- kräftige Statur
- trägt eine Brille
- silberne Armbanduhr
- grauer Oberlippenbart
- graue, kurze Haare
Weil die bisherige Suche nach ihm erfolglos blieb, wird jetzt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.
Die Polizei fragt konkret: "Wer hat den Vermissten oder den VW Caddy seit dem 19. April 2026 gesehen?" Hinweise nimmt das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel unter Telefon 03901/8480 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedle