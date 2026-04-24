Er ist mit einem VW Caddy unterwegs: Wo ist dieser 60-Jährige aus der Altmark?

Miesterhorst - Die Polizei im Altmarkkreis Salzwedel sucht derzeit nach einem 60-jährigen Mann aus Miesterhorst.

Wo ist dieser 60-Jährige? Die Polizei bittet um Hinweise. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedle

Torsten T. ist Donnerstag als vermisst gemeldet worden, berichtet das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel.

Das letzte Mal wurde er jedoch am Sonntagabend gesehen.

Möglicherweise ist er mit einem VW Caddy und dem Kennzeichen SAW-HT 167 unterwegs.

So wird der Gesuchte beschrieben:

1,65 Meter groß

kräftige Statur

trägt eine Brille

silberne Armbanduhr

grauer Oberlippenbart

graue, kurze Haare

Weil die bisherige Suche nach ihm erfolglos blieb, wird jetzt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.