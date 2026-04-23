Junge (7) verschwunden, dann schauen die Nachbarn in den Hühnerstall

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Die Polizei war am Mittwochabend in Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Grund war das Verschwinden eines kleinen Jungen.

Von Christian Rüdiger

Gräfinau-Angstedt - Die Polizei war am Mittwochabend in Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Grund war das Verschwinden eines kleinen Jungen.

Die Suche nach dem kleinen Jungen nahm ein glückliches Ende. (Symbolfoto)
Die Suche nach dem kleinen Jungen nahm ein glückliches Ende. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa

Wie die Beamten erklärten, hatten die Eltern ihren 7-jährigen Sprössling gegen 19.45 Uhr als vermisst gemeldet.

Was folgte, waren bange Stunden: Während die Erziehungsberechtigten sogar im Internet Aufrufe gestartet hatten, zog die Polizei alles an Kräften heran, was möglich war. Auch ein Hubschrauber war zur Unterstützung angefordert worden, um nach dem 7-Jährigen zu suchen.

Nach rund drei Stunden gab es dann ein Happy End. Nachbarn hatten das Kind unverletzt in einem Hühnerstall gefunden.

Das Kuriose hierbei: Der Junge war nicht mehr herausgekommen, weil sich die Hühnerklappe abends immer automatisch schließt, teilten die Beamten mit.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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