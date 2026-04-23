Junge (7) verschwunden, dann schauen die Nachbarn in den Hühnerstall

Gräfinau-Angstedt - Die Polizei war am Mittwochabend in Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Grund war das Verschwinden eines kleinen Jungen.

Die Suche nach dem kleinen Jungen nahm ein glückliches Ende. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Beamten erklärten, hatten die Eltern ihren 7-jährigen Sprössling gegen 19.45 Uhr als vermisst gemeldet.

Was folgte, waren bange Stunden: Während die Erziehungsberechtigten sogar im Internet Aufrufe gestartet hatten, zog die Polizei alles an Kräften heran, was möglich war. Auch ein Hubschrauber war zur Unterstützung angefordert worden, um nach dem 7-Jährigen zu suchen.

Nach rund drei Stunden gab es dann ein Happy End. Nachbarn hatten das Kind unverletzt in einem Hühnerstall gefunden.