Junge (7) verschwunden, dann schauen die Nachbarn in den Hühnerstall
Gräfinau-Angstedt - Die Polizei war am Mittwochabend in Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Grund war das Verschwinden eines kleinen Jungen.
Wie die Beamten erklärten, hatten die Eltern ihren 7-jährigen Sprössling gegen 19.45 Uhr als vermisst gemeldet.
Was folgte, waren bange Stunden: Während die Erziehungsberechtigten sogar im Internet Aufrufe gestartet hatten, zog die Polizei alles an Kräften heran, was möglich war. Auch ein Hubschrauber war zur Unterstützung angefordert worden, um nach dem 7-Jährigen zu suchen.
Nach rund drei Stunden gab es dann ein Happy End. Nachbarn hatten das Kind unverletzt in einem Hühnerstall gefunden.
Das Kuriose hierbei: Der Junge war nicht mehr herausgekommen, weil sich die Hühnerklappe abends immer automatisch schließt, teilten die Beamten mit.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa