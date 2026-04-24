24.04.2026 12:03 Vermisstensuche in Chemnitz endet tragisch: Rentner tot aufgefunden

Ein Rentner (88) verschwand aus einem Chemnitzer Pflegeheim. Nun die traurige Gewissheit: Der Mann wurde leblos aufgefunden.

Von Julian Winkler

Die Suche nach dem vermissten Rentner (88) aus Chemnitz endet tragisch. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilt, wurde bei weiteren Suchmaßnahmen auf einem Betriebsgelände im Ortsteil Altendorf eine Leiche gefunden. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der leblosen Person um den vermissten Senior handelt. "Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor", teilt die Polizei mit. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde damit beendet.

Originalmeldung vom 23. April, 12.17 Uhr:

Chemnitz - Seit Mittwochabend wird ein Rentner (88) aus Chemnitz vermisst. Er verschwand spurlos aus einem Pflegeheim. Die Polizei suchte bereits mit einer Drohne und einem Spürhund nach dem 88-Jährigen - bislang ohne Erfolg. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Tragisch: Der Rentner (88) wurde leblos aufgefunden. © Polizei Der 88-Jährige hatte laut Polizei eine Pflegeeinrichtung in der Flemmingstraße verlassen und kehrte nicht zurück. Zuletzt wurde er gegen 17.30 Uhr in der Einrichtung gesehen, seither fehlt von ihm jede Spur. Bereits am Mittwochabend begann die Polizei mit einer großangelegten Suche. Dabei konzentrierten sich die Beamten vor allem auf den Ortsteil Altendorf. "Hierbei kam auch eine Drohne, unter anderem im Bereich des Crimmitschauer Waldes und nahe gelegenen Feldern sowie ein Fährtenhund der Polizei zum Einsatz", teilt ein Polizeisprecher mit. Allerdings ohne Erfolg - der Rentner bleibt verschwunden. Vermisste Personen Seit Tagen verschwunden: Vermisste 40-Jährige tot Dabei drängt die Zeit! "Der 88-Jährige befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage", so die Polizei.

Polizei hofft auf Hinweise: Habt Ihr den Rentner gesehen?