Münchner mit Hund spurlos verschwunden: Wer hat ihn gesehen?

München - Die Polizei sucht in München nach einem seit Sonntag vermissten Mann .

Die Polizei hofft auf Zeugen, die diesen Mann und seinen Hund gesehen haben. © Bildmontage: Polizeipräsidium München, Jens Büttner/dpa

Wie die Ermittler am Montag mitteilten, verließ der 61-jährige Saam D. am Sonntag gegen 16.30 Uhr seine Wohnung im Stadtteil Schwabing, um mit seiner Hündin Gassi zu gehen.

Die Spaziergänge beschränken sich in der Regel auf den Luitpold- und Olympiapark, so die Angaben seiner Angehörigen.

Bislang kehrten weder Mann noch Hund zur Wohnung zurück.

"Aufgrund einer beginnenden Erkrankung ist er zeitlich und örtlich nicht mehr vollständig orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden", appelliert die Polizei an die Hilfe der Bevölkerung.

Der Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, 70 Kilogramm schwer und hat graues Haar bei einer normalen Statur. Als er aus dem Haus ging, trug er eine graue Jacke, schwarze Jeans und schwarze Schuhe. Die Mischlingshündin ist hellbraun, rund 50 Zentimeter groß und hört auf den Namen "Lea".