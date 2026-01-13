Schneller Sucherfolg: 12-Jähriger ist wieder zu Hause
Update vom 13. Januar um 20.47 Uhr:
Kurze Zeit nachdem die Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit ging, konnte der Junge glücklicherweise wieder gefunden werden.
Laut einer Polizeisprecherin hielt er sich im Großraum Aschersleben auf.
Erstmeldung vom 13. Januar um 20.30 Uhr:
Hettstedt/Sandersleben - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einem vermissten 12-Jährigen. Er kam nach der Schule nicht nachhause.
Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagabend mitteilte, wurde das Kind nicht mehr gesehen, seitdem es um 13.45 Uhr seine Schule in Hettstedt verlassen hat.
Eigentlich hätte der Junge danach zurück in seine Wohneinrichtung in Sandersleben/OT Arnstein zurückkehren müssen. Dort kam er aber nicht an.
Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei waren nicht erfolgreich. Auch ein Fährtenhund wurde eingesetzt, fand aber nichts.
Jetzt bitten die Einsatzkräfte die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der 12-Jährige hat wohl auch Bezugspunkte in Halberstadt, wo die Polizei ebenfalls nach ihm sucht.
Wer weiß, wo sich der Junge aufhält oder weitere Hinweise geben kann, soll ich beim Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der 03475/670-0 oder bei jeder Polizeistelle melden.
