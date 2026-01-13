Schneller Sucherfolg: 12-Jähriger ist wieder zu Hause

Laut einer Polizeisprecherin hielt er sich im Großraum Aschersleben auf.

Kurze Zeit nachdem die Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit ging, konnte der Junge glücklicherweise wieder gefunden werden.

Hettstedt/Sandersleben - Die Polizei in Sachsen-Anhalt sucht nach einem vermissten 12-Jährigen. Er kam nach der Schule nicht nachhause.

Die Polizei suchte mit einem Foto nach dem Jungen. © Bildmontage: Polizei Sachsen-Anhalt

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagabend mitteilte, wurde das Kind nicht mehr gesehen, seitdem es um 13.45 Uhr seine Schule in Hettstedt verlassen hat.

Eigentlich hätte der Junge danach zurück in seine Wohneinrichtung in Sandersleben/OT Arnstein zurückkehren müssen. Dort kam er aber nicht an.

Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei waren nicht erfolgreich. Auch ein Fährtenhund wurde eingesetzt, fand aber nichts.

Jetzt bitten die Einsatzkräfte die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der 12-Jährige hat wohl auch Bezugspunkte in Halberstadt, wo die Polizei ebenfalls nach ihm sucht.