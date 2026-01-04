Er kam nie auf Arbeit an: Wo ist der 40-jährige Tobias E.?

Aschersleben - Seit Freitagabend wird ein Mann aus dem Salzlandkreis vermisst . Die Polizei veröffentlichte jetzt Fotos und eine Personenbeschreibung und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Tobias E. (40) aus Aschersleben wird vermisst. © Bildmontage: Polizeirevier Salzlandkreis

Der 40-jährige Tobias E. verließ gegen 20.20 Uhr sein Zuhause in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) und gab an, auf Arbeit nach Nachterstedt fahren zu wollen. Dort kam er nie an.

Bislang konnte Herr E. noch nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit wendet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

kurze grau-braune Haare zum Scheitel gekämmt

Tätowierungen an beiden Armen

braune Augen

trug graue lange Jogginghose, schwarze längere Winterjacke und weiße Turnschuhe

Zudem ist er in einem schwarzen Toyota unterwegs, der eine markante Kennzeichenhalterungen des Fußballvereins "BVB" besitzt.