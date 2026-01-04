Aufatmen in Magdeburg: Vermisste Seniorin in Schuppen entdeckt

Sie ist am Leben, wurde aber ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Sonntag mit.

Entwarnung in Stadtfeld: Nachdem stundenlang nach der vermissten Seniorin gesucht wurde, konnte die 80-Jährige gegen 12.30 Uhr in einem Schuppen in der Nähe ihrer Wohnung aufgefunden werden.

Magdeburg - Seit Samstagnachmittag wird eine Seniorin aus Magdeburg vermisst . Die Polizei bittet dringend um Mithilfe, denn die Vermisste ist für den Winter nicht geeignet gekleidet.

Eine vermisste Seniorin aus Magdeburg ist zurück. © Polizeiinspektion Magdeburg

Gegen 17.20 Uhr verließ die 80 Jahre alte Dame ihre Wohnung in Stadtfeld und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Beamten suchten bereits mit einem Polizeihubschrauber nach ihr, konnten sie aber noch nicht auffinden.

"Aufgrund der Umstände des Verschwindens kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden", teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Sie sei in den eingeschneiten Straßen von Magdeburg nur in Socken unterwegs.

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546–3295 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.