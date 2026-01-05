Mädchen verlässt Wohnung ihres Vaters und verschwindet spurlos: Polizei bittet um Hinweise

Seit Tagen fehlt von einer 13-Jährigen aus Grevenbroich jede Spur. Die Polizei hat nun ein Foto des Mädchens veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Von Laura Miemczyk

Grevenbroich - Seit Tagen fehlt von einer 13-Jährigen aus Grevenbroich jede Spur. Die Polizei hat nun ein Foto des Mädchens veröffentlicht und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Schülerin.

Die 13-Jährige kehrte am Neujahrstag nicht wie vereinbart nach Hause zurück.
Wie ein Sprecher der Beamten im Rhein-Kreis Neuss am Montag berichteten, hatte Fiona S. am Neujahrstag (1. Januar) gegen 17 Uhr die Wohnung ihres Vaters verlassen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mönchengladbach zu fahren.

Am Abend kehrte die 13-Jährige jedoch nicht wie vereinbart in die elterliche Wohnung zurück.

Sämtliche Ermittlungen der Kripo führten bislang nicht auf die Spur der Grevenbroicherin, weshalb die Beamten inzwischen mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten suchen.

Die Schülerin wurde zudem folgendermaßen beschrieben:

  • etwa 1,60 Meter groß
  • schlanke Statur
  • dunkelblonde Haare
  • braune Augen
  • trug eine schwarze, hüftlange Winterpufferjacke und weiße Nike-Sneaker

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens haben oder anderweitige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 02131/300 beim Kriminalkommissariat in Grevenbroich oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

