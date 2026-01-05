Mädchen verlässt Wohnung ihres Vaters und verschwindet spurlos: Polizei bittet um Hinweise

Grevenbroich - Seit Tagen fehlt von einer 13-Jährigen aus Grevenbroich jede Spur. Die Polizei hat nun ein Foto des Mädchens veröffentlicht und bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Schülerin.

Die 13-Jährige kehrte am Neujahrstag nicht wie vereinbart nach Hause zurück. © Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Wie ein Sprecher der Beamten im Rhein-Kreis Neuss am Montag berichteten, hatte Fiona S. am Neujahrstag (1. Januar) gegen 17 Uhr die Wohnung ihres Vaters verlassen, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Mönchengladbach zu fahren.

Am Abend kehrte die 13-Jährige jedoch nicht wie vereinbart in die elterliche Wohnung zurück.

Sämtliche Ermittlungen der Kripo führten bislang nicht auf die Spur der Grevenbroicherin, weshalb die Beamten inzwischen mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten suchen.

Die Schülerin wurde zudem folgendermaßen beschrieben: