Vermisster Mann (50) aus Genthin wieder aufgetaucht

Die Beamten bedanken sich für die Unterstützung der Bevölkerung.

Aufatmen in Genthin! Der vermisste 50-Jährige konnte am Samstag aufgefunden werden. Zur Überprüfung seiner Gesundheit wurde er an den Rettungsdienst übergeben, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Genthin - Seit Freitagmittag wird ein 50-Jährige aus Genthin ( Jerichower Land ) vermisst. Die Polizei bittet um Hilfe.

Wie die Polizeiinspektion Stendal mitteilte, kann aufgrund einer medizinischen Notlage nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste gefährdet sein könnte.

Der Herr gilt seit dem 2. Januar, gegen 12 Uhr, als vermisst. Er soll seinen Aufenthaltsort im Ortsteil Nielebock zu Fuß und ohne Handy verlassen haben und sei danach nicht wieder zurückgekommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Stendal unter der Telefonnummer 03931/682-292 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.