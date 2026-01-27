Hat sie ihren eigenen Sohn entführt? Polizei sucht nach dieser Frau
Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau aus Berlin, die im Verdacht steht, ihren eigenen Sohn entführt zu haben.
Zu diesem Zweck hat die Behörde am Dienstag Fotos von Mutter und Kind veröffentlicht.
Die gesuchte Iskra Pavlinova D. soll am 26. Januar 2026 gegen 8.40 Uhr ihren Sohn Erick Leonard Rajan D. vor der Kita im Mariendorfer Weg in Neukölln abgepasst haben und mit ihm verschwunden sein.
Nach Angaben der Polizei hat die 43-Jährige zurzeit kein Sorgerecht für den sieben Jahre alten Jungen. Sie soll sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, sodass eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne.
Die vermisste Frau wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß
- mit blauem Winterparka bekleidet
- spricht Deutsch
Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:
- circa 1,20 Meter groß
- kurze braune Haare
- mit hellen Jeans, blau-gelbem Pullover, hellblauer Jacke, hellblauer Mütze und dunkelblauen Schuhen bekleidet
Die Ermittler fragen, wer die Vermissten seit ihrem Verschwinden gesehen hat. Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen?
Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen
Deine Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an [email protected] entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendest Du Dich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.
Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wähle bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.
Titelfoto: Polizei Berlin (Bildmontage)