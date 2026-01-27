Hat sie ihren eigenen Sohn entführt? Polizei sucht nach dieser Frau

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Frau aus Berlin , die im Verdacht steht, ihren eigenen Sohn entführt zu haben.

Die gesuchte Frau soll ihren Sohn vor der Kita abgepasst haben und mit ihm verschwunden sein. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Dienstag Fotos von Mutter und Kind veröffentlicht.

Die gesuchte Iskra Pavlinova D. soll am 26. Januar 2026 gegen 8.40 Uhr ihren Sohn Erick Leonard Rajan D. vor der Kita im Mariendorfer Weg in Neukölln abgepasst haben und mit ihm verschwunden sein.

Nach Angaben der Polizei hat die 43-Jährige zurzeit kein Sorgerecht für den sieben Jahre alten Jungen. Sie soll sich allem Anschein nach in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, sodass eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden könne.

Die vermisste Frau wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß

mit blauem Winterparka bekleidet

spricht Deutsch

Der vermisste Junge wird wie folgt beschrieben:

circa 1,20 Meter groß

kurze braune Haare

mit hellen Jeans, blau-gelbem Pullover, hellblauer Jacke, hellblauer Mütze und dunkelblauen Schuhen bekleidet

Die Ermittler fragen, wer die Vermissten seit ihrem Verschwinden gesehen hat. Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen?