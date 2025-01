Er kehrte nicht nach Hause zurück: Wo bist du, Fynn?

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Junge eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans. Zudem hatte er blaue Crocs an den Füßen (hinten offene Gummilatschen). Er hat weder ein Handy, einen Schlüssel noch einen Ausweis oder Geld bei sich.

Er ist laut Polizei geistig beeinträchtigt, was aber nur beim Sprechen auffalle. Seine Eltern gaben an, dass er besonders von öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Flughafen BER angetan sei.

Der Junge habe am heutigen Montagmorgen gegen sieben Uhr die elterliche Wohnung verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt, teilten die Beamten mit.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.