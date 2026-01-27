Er könnte desorientiert sein: 26-Jähriger aus Velten vermisst

Velten – Wo ist Niclas P.? Seit Sonntagabend wird der 26-Jährige aus Velten (Landkreis Oberhavel) vermisst. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer weiß, wo sich Niclas P. (26) aus Velten aufhält? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach bisherigen Erkenntnissen verließ Niclas am Sonntag gegen 22 Uhr seine Wohnadresse in unbekannte Richtung. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste gilt laut Polizei als verschlossen und in sich gekehrt und meidet in der Regel den Kontakt zu anderen Menschen. Es wird vermutet, dass er desorientiert ist und sich möglicherweise versteckt hält.

Niclas ist etwa 1,70 Meter groß, schlank und trägt einen dunkelblauen Anorak, eine schwarze Jeans sowie blaugraue Schuhe mit Klettverschluss. Eventuell hat er eine schwarze Mütze mit der Aufschrift "Brockenbahn" auf. Er führt kein Handy mit sich.