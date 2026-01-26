Suche mit Drohne und Fährtenhund erfolglos: Wo ist Janine M. (14) aus Priestewitz?

Lenz (Priestewitz) - Wo ist Janine M.? Seit dem gestrigen Nachmittag ist die 14-Jährige aus dem Priestewitzer Ortsteil Lenz unauffindbar .

Die 14-jährige Janine M. hat ihre Unterkunft am gestrigen Sonntagnachmittag verlassen und ist seitdem verschwunden. © Fotomontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, PD Dresden

Wie die Polizei mitteilte, verschwand Janine am gestrigen Sonntagnachmittag aus ihrer Unterkunft in Lenz und ist seitdem unauffindbar.

Die Polizei hat bereits erste mögliche Aufenthaltsorte geprüft, doch von der 14-Jährigen fehlt jede Spur. Auch eine Drohne sowie ein Fährtenhund schafften es nicht, die Teenagerin zu finden. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Janine M.

Die Beamten beschreiben die 14-Jährige wie folgt:

