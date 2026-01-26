 1.127

Suche mit Drohne und Fährtenhund erfolglos: Wo ist Janine M. (14) aus Priestewitz?

Die 14-jährige Janine M. aus dem Priestewitzer Ortsteil Lenz ist seit Sonntagnachmittag verschwunden. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe

Von Nick-Fabrice Vetter

Lenz (Priestewitz) - Wo ist Janine M.? Seit dem gestrigen Nachmittag ist die 14-Jährige aus dem Priestewitzer Ortsteil Lenz unauffindbar.

Die 14-jährige Janine M. hat ihre Unterkunft am gestrigen Sonntagnachmittag verlassen und ist seitdem verschwunden.

Wie die Polizei mitteilte, verschwand Janine am gestrigen Sonntagnachmittag aus ihrer Unterkunft in Lenz und ist seitdem unauffindbar.

Die Polizei hat bereits erste mögliche Aufenthaltsorte geprüft, doch von der 14-Jährigen fehlt jede Spur. Auch eine Drohne sowie ein Fährtenhund schafften es nicht, die Teenagerin zu finden. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Janine M.

Die Beamten beschreiben die 14-Jährige wie folgt:

  • schlanke Statur
  • 1,65 Meter groß
  • lange, rötliche Haare
  • blasse Hautfarbe und Brille
  • trug zuletzt einen Pullover und eine Hose mit Teddybärmotiv
  • Bomberjacke
  • schwarze Schuhe mit Flammen

Habt Ihr Janine M. aus Lenz gesehen oder habt Ihr Hinweise, wo die 14-Jährige sein könnte? Dann meldet Euch unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden.

Titelfoto: Fotomontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, PD Dresden

