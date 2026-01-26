Vermisster Teenager (16) aus Radeberger Vorstadt wieder da

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, kehrte die Jugendliche am Sonntagabend wohlbehalten in ihre Unterkunft zurück. Ein Straftatverdacht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden besteht nicht, hieß es.

Die vermisste 16-Jährige ist wieder da.

Dresden - Die Polizei sucht nach einer 16-Jährigen aus der Radeberger Vorstadt.

Eine 16-jährige aus der Radeberger Vorstadt gilt als vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Laut Behörden verließ die 16-Jährige am Nachmittag des 22. Januar ihre Unterkunft. Seither ist unbekannt, wo sie sich aufhält.

Die Polizei suchte bislang erfolglos an vermuteten Orten. Auch eine Suche mit einem Fährtenhund blieb ohne positives Ergebnis.