Vermisster Teenager (16) aus Radeberger Vorstadt wieder da
Aktualisierung vom 26. Januar 2026, 10.10 Uhr
Die vermisste 16-Jährige ist wieder da.
Wie die Polizei am Montag bekannt gab, kehrte die Jugendliche am Sonntagabend wohlbehalten in ihre Unterkunft zurück. Ein Straftatverdacht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden besteht nicht, hieß es.
Erstmeldung vom 23. Januar 2026, 11.36 Uhr
Dresden - Die Polizei sucht nach einer 16-Jährigen aus der Radeberger Vorstadt.
Laut Behörden verließ die 16-Jährige am Nachmittag des 22. Januar ihre Unterkunft. Seither ist unbekannt, wo sie sich aufhält.
Die Polizei suchte bislang erfolglos an vermuteten Orten. Auch eine Suche mit einem Fährtenhund blieb ohne positives Ergebnis.
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.
Hinweis: Aus der Erstmeldung wurden personenspezifische Angaben entfernt.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden