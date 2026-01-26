 10.467

Vermisster Teenager (16) aus Radeberger Vorstadt wieder da

Eine 16-Jährige aus der Radeberger Vorstadt in Dresden wurde vermisst. Die Polizei gab am Montag Entwarnung. Sie ist wieder da.

Aktualisierung vom 26. Januar 2026, 10.10 Uhr

Die vermisste 16-Jährige ist wieder da.

Wie die Polizei am Montag bekannt gab, kehrte die Jugendliche am Sonntagabend wohlbehalten in ihre Unterkunft zurück. Ein Straftatverdacht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden besteht nicht, hieß es.

Erstmeldung vom 23. Januar 2026, 11.36 Uhr

Dresden - Die Polizei sucht nach einer 16-Jährigen aus der Radeberger Vorstadt.

Eine 16-jährige aus der Radeberger Vorstadt gilt als vermisst.  © Polizeidirektion Dresden

Laut Behörden verließ die 16-Jährige am Nachmittag des 22. Januar ihre Unterkunft. Seither ist unbekannt, wo sie sich aufhält.

Die Polizei suchte bislang erfolglos an vermuteten Orten. Auch eine Suche mit einem Fährtenhund blieb ohne positives Ergebnis.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Hinweis: Aus der Erstmeldung wurden personenspezifische Angaben entfernt.

Titelfoto: Polizeidirektion Dresden

